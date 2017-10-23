Katalonya Halk Partisi'nden 'sivil itaatsizlik' çağrısı; parlamento perşembe günü toplacak

Katalonya ile İspanya hükümeti arasında 1 Ekim bağımsızlık referandumu ile başlayan siyasi krizde karşılıklı açıklamalar sürüyor.

Ülkenin demokrasiye geçmesinden sonra ilk kez anayasanın 155. maddesini devreye sorarak Katalan özerk yönetimini doğrudan eline alacağını açıklayan Madrid’in hamlesinin ardından bir hamle de Katalanlar’dan geldi.

Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosunun Perşembe günü bütün üyelerin hazır olacağı bir toplantı yapacağı açıklandı. Bu toplantı sonucu "ertelenen bağımsızlık ilanı"nın çıkabileceği düşünülüyor.

Ayrıntılar bu hafta belli olacak

Bianet'te yer alan habere göre, "Junts pel Si" (Evet için Birlikte) grubunun sözcüsü Lluis Corominas ise iktidarın küçük ortağı bağımsızlık yanlısı Halk Partisi'nin de (CUP) parlamento toplantısını desteklediğini söyledi.

Sivil itaatsizlik eyleminin şiddet içermeyen bir şekilde olması gerektiğini belirten parti eylemlerin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıların bu hafta içinde belli olacağını da açıkladı.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemon, cumartesi günü parlamentoyu toplantıya çağırarak Madrid hükümetine karşı alınacak önlemleri tartışacaklarını açıklamıştı. Puigdemon’un çağrısı "örtülü bir bağımsızlık ilanı tehdidi" olarak algılanmıştı.

İspanya hükümeti cuma günü oylayacak

Öte yandan, anayasanın 155. maddesinin devreye sokulup sokulmaması İspanya parlamentosunda bu Cuma günü oylanacak. Ancak oylama sonucundan maddenin uygulanması kararının çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya'da ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) Carmen Calvo da geçtiğimiz günlerde iktidardaki Halk Partisi'nin (PP) Katalonya Özerk Bölgesi'nde Ocak ayında seçime gidilmesi konusunda kendileriyle anlaştığını açıklamıştı.

Maddede, bir bölgesel yönetimin "İspanya'nın genel çıkarlarına ciddi bir tehdit oluşturacak şekilde davranması" halinde, merkezi hükümetin yönetimi "zorla yasalara uygun davranmasını sağlamak için gerekli önlemleri" almasına olanak tanınıyor.