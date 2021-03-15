İspanya, haftalık mesaiyi dört güne düşürmeyi deneyecek

İspanya'da hükûmet, haftalık mesaiyi dört güne düşürmekle ilgilenen şirketler için bir deneme süreci başlatmayı kabul etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya'da sol parti Más País, bu yılın başında hükûmete sundukları haftalık dört gün (32 saat) mesai denemesinin kabul edildiğini açıkladı. Deneme sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair görüşmeler sürüyor.

Más País parti lideri Iñigo Errejón, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada "Haftada dört gün (32 saat) mesai ile zamanımızın gerçek tartışmasını başlatıyoruz" yazdı.

Hükûmetin deneme sürecine dair detayları açıklaması beklenirken, şirketlerin en düşük riskte çalışma saatlerini düşürebilmesi için üç yılık, 50 milyon Euro'luk bir plan hazırlandı. Buna göre, çalışma günlerini dörde düşüren bir şirkete ilk yıl kaybın yüzde 100'ü, ikinci yıl yüzde 50'si, üçüncü yıl ise yüzde 33'ü karşılanabilecek. Más País'ten Héctor Tejero, "Bu planla deneme sürecine yaklaşık 200 şirketin katılabileceğini düşünüyoruz. Bu konudaki tek kırmızı şirketimiz, maaş ve iş kaybı yaşanmaması" dedi.

Öte yandan Covid-19 pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerinin gölgesinde bu konuda bir adım atılmasına karşı çıkanlar da bulunuyor.

Haftalık çalışma günlerinin düşürülmesi Yeni Zelanda ve Almanya'da da gündeme geliyor. Çalışma saatlerinin düşürülmesini savunanlar bu sistemin verimi artıracağı, ruh sağlığına iyi geleceği ve iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabileceğini savunuyor.