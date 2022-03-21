İspanya Göç Bakanı: Şu ana kadar yaklaşık 25 bin Ukraynalı mülteci ülkeye giriş yaptı

İspanya Göç Bakanı Jose Luis Escriva, pazartesi günü yaptığı açıklamada; Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini başlatmasından itibaren yaklaşık 25 bin Ukraynalının İspanya'ya geldiğini, ancak bunlardan yalnızca 9 bininin kayıt yaptırdığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; İspanya'ya gelen Ukraynalıların çoğunun akrabaları veya arkadaşlarıyla kaldığını ve henüz yetkililere haber vermediğini belirten İspanya Göç Bakanı Jose Luis Escriva,"Oturma izni; yalnızca Ukraynalıları değil, işgal sırasında Ukrayna'da yaşayan tüm insanları kapsayacak" dedi.

Escriva, bu hafta yaklaşık 9 bin mültecinin daha yetkili kurumlara kaydolmasını, ülkede oturma ve çalışma izinleri almalarını sağlayan Avrupa Birliği geçici koruma uygulamasına geçmesini beklediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı, yaklaşık 3,5 milyon Ukraynalının ülkelerinden kaçtığını ve bunların iki milyondan fazlasının Polonya'ya giriş yaptığını tahmin ediyor. AB'ye vizesiz girebilen Ukraynalıların, oturma izni almaları gerekiyor.