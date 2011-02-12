-İSPANYA FUTBOLUNDA GREV ÇANLARI MADRİD (A.A) - 12.02.2011 - İspanya'da 1. ve 2. ligdeki takımlar, televizyon yayın haklarında değişiklik yapılmaması halinde 3 Nisan tarihinde greve gitme kararı aldı. Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri İngiltere ve İtalya'nın aksine İspanya'da 1. ve 2. ligde haftada bir maçın açık kanalda yayınlanmasına karşı çıkan 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu ''Profesyonel Futbol Ligi'' (LFP) kurumu, açık maç yayınının kaldırılmasını istedi. LFP, geçen cuma günü yaptığı toplantıda, İspanya hükümetine çağrıda bulunarak, açık maç yayını yapılmasına ilişkin kanunun kaldırılmasını, aksi taktirde 3 Nisan'da greve gidilerek, maçların oynanmayabileceğini açıkladı. Mevcut durumda kulüplerin sezonluk maç yayın haklarından toplam 600 milyon avro gelir elde ettiğini belirten LFP, haftada bir maç açık yayının kaldırılması halinde bu gelirin 900 milyon avroya çıkacağını savundu. LFP, açık yayının kaldırılması halinde 5 yıl içinde kulüplerin Maliye'ye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını ödeme ve Kral Kupası maçlarının açık yayınına devam edilmesi sözü verdi. Avrupa'da futbol yayın haklarının her ülkeye göre farklılık gösterdiği gözleniyor. 1 milyar 86 milyon avro ile en fazla maç yayın hakkının ödendiği İngiltere'de lig ve kupa maçları paralı televizyondan verilip, maç özetleri BBC tarafından açık yayın olarak yapılıyor. İtalya'da (778,3 milyon avro) ve Fransa'da (516,5 milyon avro) lig ve Şampiyonlar Ligi paralı, kupa maçı da açık yayından veriliyor. Almanya'da (326 milyon avro) ise sadece haftada iki lig maçı açık yayın olarak verilip, diğerleri paralı kanaldan yayınlanıyor.