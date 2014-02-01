İspanya futbolu yasta



Eski futbolcu ve teknik direktör Luis Aragones, tedavi gördüğü Madrid'deki Cemtro Kliniği'nde bu sabah hayata veda etti.

1964-1974 yıllarında formasını giydiği Atletico Madrid'de efsaneleşen ve takımına birçok kupa kazandıran Aragones, teknik direktörlükteki en büyük uluslararası başarısını ise 2008 yılında İspanya'yı Avrupa şampiyonu yaparak elde etti.

Aragones'i 2008'de kurduğu takım daha sonra 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandı. 2008'deki başarısından sonra Milli Takım'daki sözleşmesi uzatılmayan Aragones, İspanya futbol tarihinin kilit isimlerinden biri olarak görülüyor.

Aragones'in ailesi, cenazenin aile içinde yapılacak bir törenle defnedileceğini, Atletico Madrid Kulübü veya İspanya Futbol Federasyonu'ndan kurumsal bir tören istemediğini bildirdi.

Aragones'in doktoru Pedro Guillen de 75 yaşındaki İspanyol futbol adamının, lösemi kanseri teşhisiyle yaklaşık 2 aydır belirli aralıklarla hastaneye kaldırıldığını ve çok fazla acı çekmeden hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan İspanya'da tüm futbol kulüpleri ve İspanya Futbol Federasyonu, Aragones için başsağlığı mesajları yayımladı. La Liga'daki maçların başlangıcından önce de Aragones için bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı duyuruldu.

Aragones'in formasını giydiği ve üç farklı dönem teknik direktörlüğü yaptığı Atletico Madrid Kulübü, ligdeki Real Sociedad maçına siyah bantla çıkacağını açıkladı.