İspanya Futbol Federasyonu Başkanı oğluyla birlikte gözaltına alındı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar Llona bir yolsuzluk soruşturması kapsamında oğlu Gorka Villar ile birlikte gözaltına alındı.

İspanyol El Pais gazetesi ve haber ajansı Efe, Başkan Llona'nın, 'uluslararası futbol maçlarının organize edilmesinde evrakta sahtecilik yaptığı' ve 'zimmetine para geçirdiği' şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Eski milli futbolcu da olan Villar Llona, geçmişte Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nde (UEFA) de üst düzey görevler üstlenmişti.

İspanyol Yüksek Mahkemesi'nden Reuters Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, soruşturmayı bir hakim ve yolsuzlukla mücadele savcısının yürüttüğü belirtildi.

Villar Llona ve avukatları ise henüz bir açıklama yapmadı.

İspanya, Villar Llona'nın başkanlığı döneminde, 2008 ve 2012'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, 2010'da da Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Llona ayrıca son 29 yıldır FIFA Konseyi'nde çalışmış ve 2018/2022 Dünya Kupası organizasyonlarının verilmesiyle ilgili soruşturmada işbirliği yapmadığı için FIFA'dan kınama cezası almıştı.

Soruşturmayı yürüten Michael Garcia, kendisine karşı suçlamaları kimin yaptığını söylemeyi reddettiğinde Villar Lllona'nın kendisine "Gerçekçen cesurmuşsun" dediğini ve "kendi iyiliği için" soruşturmaya son vermesini talep ettiğini söylemişti.

Angel Maria Villar Llona'nın oğlu Gorka Villar da geçen yıl görevi bırakana dek Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Conmebol'un genel direktörlüğünü yapmış ve görevi bırakmadan önce bazı Uruguay kulüpleri tarafından 'haraç almakla' suçlanmıştı.