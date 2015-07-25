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Yaşam

İspanya evlilik yaşını 14'ten 16'ya çıkardı

Avrupa'da evlilik yaşının en düşük olduğu ülke İspanya'da, asgari evlilik yaşı 16'ya çıkarıldı

25 Temmuz 2015 22:20

Bundan önce İspanya'da 14 yaşındaki gençler, hakim izniyle evlenebiliyordu. İspanya'da reşit olma yaşı da birkaç ay önce 13'den 16'ya çıkarılmıştı. İspanya hükümeti 2013 Nisan'ında bu konudaki yasayı değiştirmek istediğini açıklamıştı. Ancak değişiklik ancak bugün yürürlüğe sokulabildi.

 

UNICEF ile İspanya'daki çocuk hakları grupları kararı olumlu karşıladı.

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre,  2000-2014 yılları arasında 16'dan küçük yaşta evlenen gençlerin sayısı 365 oldu. 2014'deyse evlenen 5 genç 16 yaşından küçüktü. 1990'lardaysa çiftlerden en az birinin 16 yaşından küçük olduğu 2.678 evlilik yapıldı. 1980'lerdeki sayı ise 12.867'ydi.

 

İspanya'da ortalama evlilik yaşı son yıllarda artış kaydediyor.

 

Katalonya İstatistik Enstitüsü'nün bir çalışmasına göre, 2013 yılında erkeklerde ortalama evlilik yaşı 33,6 kadınlardaysa 32,6 idi. Bundan 10 yıl önceyse İspanya'da erkeklerin ortalama evlilik yaşı 30,7 kadınların ise 28,7 idi.

 

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