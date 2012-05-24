İspanya Eurovision adayına 'yarışmayı ne olur kazanma' dedi

Eurovision Şarkı Yarışması'nda İspanya'yı temsil eden Pastora Soler, ülkesinin yaşadığı ekonomik krizden dolayı yarışmayı kazanmaması yönünde kendisine telkinde bulunulduğunu söyledi.

Soler, İspanya 'da bir radyoya yaptığı açıklamada, ülkesindeki ekonomik krizin güncel hayata nasıl etki ettiğini bir kez daha ortaya koydu. İspanyol şarkıcı, "TVE, benden Eurovision'u kazanmamı istemedi çünkü gelecek yıl festivali organize edecek parası yok" dedi.

İspanya Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan (RTVE) yetkililerin kendisiyle yaptıkları konuşmalarda "Lütfen kazanma. Önce krizden, şu zor dönemden çıkmamız gerek" dediklerini anlatan Soler, ekonomik yetersizlikten dolayı sahnedeki şovunun bile kısıtlandığını kaydetti. Soler, "Bir piroteknik bile olmayacak" diyerek, "Her türlü özel efekt çok para tutuyor. İspanya ve TVE de harcama yapacak durumda değil. TVE'nin, benim sahnedeki hareketlerim için de harcayacak parası yok. Sürpriz olmayacak, sadece ışıklandırmayı biraz iyileştireceğiz. Bütçe yok, ekonomik kriz hissediliyor" şeklinde konuştu.

Sevillalı şarkıcı, gerçekçi olmak gerektiğini ve Eurovision'da birinci olmasının çok zor olduğunu ifade ederek, ilk 5 veya 10'a girmenin bir başarı olacağını dile getirdi. Soler, kendisine göre Eurovision'un favorisinin Rusya ve İsveç olduğunu söyledi.