İspanya, eşcinsel bireyin döverek öldürülmesinin ardından sokaklara döküldü; "Homofobiniz bizi öldürüyor!"

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İspanya'nın Galiçya bölgesinde eşcinsel bir birey dövülerek öldürüldükten sonra ülkenin çeşitli noktalarında binlerce kişi "adalet, eşitlik ve güvenlik" talebiyle sokağa çıktı.

24 yaşındaki Samuel Luiz, cumatesi günü bir gece kulübünün dışında biriyle tartışmıştı. Arkadaşlarının El Mundo'ya anlattığına göre Luiz telefonunda bir video arama yaparken iki kişi kendilerinin videolarının çekildiğini söyleyerek Luiz'e saldırdı. Bu iki kişi daha sonra yanlarında 12 kişilik bir grupla dönüp Luiz'e saldırmaya devam etti.

Luiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Birçok kişi Luiz'e yapılanın homofobik bir saldırı olduğuna inanıyor.

Pazartesi gecesi A Coruña, Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, Bilbao ve Zaragoza'da protestocular "Homofobiniz bizi öldürüyor" yazılı pankartlarla sokağa çıktı.

Polisin Madrid'deki protestoculara müdahale etmesine birçok politikacı tepki gösterdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez saldırıyı kınadı ve Luiz'in ailesine başsağlığı diledi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.