İspanya erken seçime gidiyor

İspanya’da geçen aralık ayında yapılan genel seçimlerin ardından hiçbir

partinin hükümet oluşturamaması ve bunun için tanınan sürenin de 2 Mayıs'ta

dolması üzerine Kral 6. Felipe parlamentoyu lağvetti ve 26 Haziran’da erken

genel seçimlere gidileceğini duyurdu. İspanyol yasaları uyarınca hükümeti

kurma süresinin dolmasının ardından 54 gün içinde seçimin yenilenmesi

gerekiyor.

Mutlak çoğunluk sağlanamadı

20 Aralık 2015’te yapılan genel seçimden şimdiye kadar iktidardaki

muhafazakar Halk Partisi (PP) en güçlü parti olarak çıktı ama mutlak

çoğunluğu sağlayamadı. İki yeni parti, solcu Podemos (Başarabiliriz) ile

liberal Ciudadanos (Vatandaşlar) iki haneli

oy oranları ile parlamentoya

girmeye başarabilmişlerdi. Ancak ikinci güçlü parti konumundaki Sosyalist

İşçi Partisi de (PSOE) parlamentodan güven oyu alabilecek bir koalisyon

hükümeti kuramadı. 350 sandalyeli İspanya parlamentosuna PP 132, PSOE

90, Podemos 69, Ciudadanos 40 temsilci yollamıştı.

Erken genel seçimler için seçim kampanyaları 10 Haziran'da başlayacak.

Büyük halk partilerinin Aralık 2015'teki aynı adaylarla seçime gitmesi

bekleniyor. Kurucu İspanya Meclisi'nin ise temmuz sonunda toplanması

öngörülüyor. Yeni başbakan seçilinceye kadar şimdiki Başbakan Mariano

Rajoy bu görevi geçici olarak yürütecek.

Erken seçimden nasıl bir sonuç çıkabilir?

Anketlere göre Euro Bölgesi'nin dördüncü büyük ekonomik gücüne sahip

olan İspanya'da Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi'nin (PP) geçen

seçimden biraz daha iyi bir sonuçla yine birinci parti olarak çıkacağı tahmin

ediliyor. Yine anket sonuçlarına göre Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) sadece

yüzde 20'ler dolayında oy taplayacağı, erken genel seçimin sonucunu ve olası

koalisyonu ise özellikle liberal Ciudadanos ile solcu Podemos partilerinin

belirleyeceği yorumları yapılıyor.