İspanya erken seçime gidiyor

İspanya’da geçen aralık ayında yapılan genel seçimlerin ardından hiçbir
partinin hükümet oluşturamaması ve bunun için tanınan sürenin de 2 Mayıs'ta
dolması üzerine Kral 6. Felipe parlamentoyu lağvetti ve 26 Haziran’da erken
genel seçimlere gidileceğini duyurdu. İspanyol yasaları uyarınca hükümeti
kurma süresinin dolmasının ardından 54 gün içinde seçimin yenilenmesi
gerekiyor.
Mutlak çoğunluk sağlanamadı
20 Aralık 2015’te yapılan genel seçimden şimdiye kadar iktidardaki
muhafazakar Halk Partisi (PP) en güçlü parti olarak çıktı ama mutlak
çoğunluğu sağlayamadı. İki yeni parti, solcu Podemos (Başarabiliriz) ile
liberal Ciudadanos (Vatandaşlar) iki haneli
oy oranları ile parlamentoya
girmeye başarabilmişlerdi. Ancak ikinci güçlü parti konumundaki Sosyalist
İşçi Partisi de (PSOE) parlamentodan güven oyu alabilecek bir koalisyon
hükümeti kuramadı. 350 sandalyeli İspanya parlamentosuna PP 132, PSOE
90, Podemos 69, Ciudadanos 40 temsilci yollamıştı.
Erken genel seçimler için seçim kampanyaları 10 Haziran'da başlayacak.
Büyük halk partilerinin Aralık 2015'teki aynı adaylarla seçime gitmesi
bekleniyor. Kurucu İspanya Meclisi'nin ise temmuz sonunda toplanması
öngörülüyor. Yeni başbakan seçilinceye kadar şimdiki Başbakan Mariano
Rajoy bu görevi geçici olarak yürütecek.
Erken seçimden nasıl bir sonuç çıkabilir?
Anketlere göre Euro Bölgesi'nin dördüncü büyük ekonomik gücüne sahip
olan İspanya'da Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi'nin (PP) geçen
seçimden biraz daha iyi bir sonuçla yine birinci parti olarak çıkacağı tahmin
ediliyor. Yine anket sonuçlarına göre Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) sadece
yüzde 20'ler dolayında oy taplayacağı, erken genel seçimin sonucunu ve olası
koalisyonu ise özellikle liberal Ciudadanos ile solcu Podemos partilerinin
belirleyeceği yorumları yapılıyor.