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Dünya
Deutsche Welle

İspanya erken seçime gidiyor

İspanya'da aylardır süren koalisyon arayışları sonuçsuz kaldı. İspanya Kralı 6. Felipe, hiçbir lidere hükümeti kurma görevi vermeyeceğini açıkladı. Böylece seçmene yeniden sandık yolu göründü.

27 Nisan 2016 16:37


Danışmanlarıyla birlikte hükümet kurma girişimlerini değerlendiren İspanya Kralı 6. Felipe, hiçbir liderin parlamentodan başbakan olarak gerekli güvenoyunu alabilmek için yeterli desteği bulamadığını kaydetti.

Yasalar, müzakerelerin sona ermesi için son tarih olarak 2 Mayıs'ı öngörüyor. Ancak Kralın görev vermemesi erken seçim kararı olarak yorumlanıyor. Böylece önü açılan erken seçimler için muhtemel tarih olarak 26 Haziran gösteriliyor.

Liderler birbirini suçladı

Hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez ve muhafazakâr Halk Partisi (PP) genel başkanı Mariano Rajoy yeterli oyu elde edemediklerini açıkladılar. Parti liderleri hükümet arayışının hüsranla sonuçlanmasından ötürü birbirlerini suçladılar.

Meclis aritmetiği

İspanya'da aralık ayında yapılan genel seçimler, Halk Partisi'nin (PP) mecliste mutlak çoğunluğu yitirmesi ile sonuçlanmıştı. Sosyal demokrat çizgideki PSOE oy kaybına uğrarken, solcu Podemos (Başarabiliriz) hareketi sandıktan üçüncü parti olarak çıkmayı başarmıştı. Liberal Ciudadanos (Vatandaşlar) meclise dördüncü parti olarak girmeye hak kazanmıştı. 350 sandalyeli İspanya Meclisine PP 132, PSOE 90, Podemos 69, Ciudadanos 40 temsilci yollamıştı.

"Katalonya faktörü" nasıl etkiledi?

Koalisyon arayışının sonuçsuz kalmasında partiler arasındaki "aşılması zor görüş ayrılıkları"nın yanı sıra Katalonya faktörü de rol oynamıştı. Solcu Podemos'un Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılması planlanan referanduma destek vermesi, PSOE'nin tepkisini çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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