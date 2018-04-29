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BBC Türkçe

İspanya Ekonomi Bakanı: Katalonya krizinin bedeli 1 milyar euro oldu

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu ve sonrasında yaşanan siyasi krizin ekonomik maliyetinin yaklaşık 1 milyar euro olduğunu söyledi ve bölge ekonomisinin referandum nedeniyle yavaşladığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu ve sonrasında yaşanan siyasi krizin ekonomik maliyetinin yaklaşık 1 milyar euro olduğunu açıkladı.

İspanya'da bir radyo yayınında konuşan Guindos, Katalonya Özerk Bölgesi'nde düzenlenen referandumun ardından Katalan ekonomisinin yavaşladığını söyledi.

İspanya hükümeti, Katalan hükümetini görevden alıp bölgede erken seçim ilan etmişti.

Ekonomi, 21 Aralık'ta düzenlenen bölgesel seçimde İspanya yanlılarının en önemli propaganda konularından biriydi.

Ekonomi Bakanı Guindos'a göre referandum, Katalan ekonomisinin dördüncü çeyrekteki büyüme hızını yüzde 0,9'dan 0,4'e düşürdü.

Guindos "Katalonya eskiden İspanya ortalamasının üzerinde büyürdü ve İspanya ekonomisini de peşinden sürüklerdi" dedi ve ekledi:

"Fakat dördüncü çeyrekte ekonomiye bir yük haline geldi."

Referandumun ardından yaşanan siyasi kriz ve belirsizlik nedeniyle yaklaşık 3 bin 100 şirket merkezlerini Katalonya'dan taşıdı.

21 Aralık'ta düzenlenen erken seçim de siyasi krizin çözülmesini sağlayamadı. İspanya yanlısı Ciudadanos (Yurttaşlar) partisi birinci sırayı alırken bağımsızlık yanlısı partiler 135 sandalyeli mecliste 70 sandalye elde ederek çoğunluk oluşturmayı başardı.

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, ayrılıkçı partilerin tek taraflı hareket etmeyi bırakması gerektiğini söylerken onları "Katalan toplumunun temel ihtiyaçlarına odaklanmaya" davet etti.

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