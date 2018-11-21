İspanya dört adet güneş parkı kuracak

Elif Varan / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Endülüs bölgesel hükümeti, İspanya\'nın Alcala de Guadaira kentinde dört adet güneş parkı inşa etmek için İngiltere firması Solarcentury ile anlaştı.

Solarcentury, projelerin her birinin yaklaşık 50 Megawattlık (MW) bir üretime sahip olacağını ve 105 bin konut için yeterli elektrik üreteceğini söyledi.

İnşaatın Nisan 2019′da başlayacağı ve 12 ay süreceği bekleniyor.

Solarcentury’nin Iberia genel müdürü Jose Miguel Ferrer, “Sadece binlerce konut için temiz yenilenebilir enerji üretmekle kalmayıp, kamu yardımı olmadan inşa edilecek, net bir istihdam yaratıcısı ve çevre dostu olacak” dedi.