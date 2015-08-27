İspanya, Domates Festivali'yle kırmızıya büründü

İspanya’da bu yıl 70’incisi düzenlenen 'La Tomatina' (Domates) Festivali, diğer adıyla domates savaşı yine renkli görüntülere sahne oldu.

İspanya’da küçük bir kasaba olan Bunol’da düzenlenen festival, kamyonlara doldurulan domateslerin katılımcılara fırlatılmasıyla başladı.

120 ton domatesin kullanıldığı festivalde zemin her yıl olduğu gibi bir süre sonra kırmızı pelteden oluşan bir denize dönüştü. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festivale bu yıl yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

1940’lı yılların ortasında İspanya’nın güney kıyı şeridinde bulunan Valencia şehrinin kuzeyindeki Bunol kasabasında başladığı düşünülen festival, çocukluk arkadaşlarının kasaba meydanında birbirlerine meyve sebze atarak eğlenmeye başlamasına dayandırılıyor.

Her yıl aynı yerde buluşarak sebze savaşı yapan arkadaşlar bunun gelenekselleşmesini sağlamış. Her yıl Ağustos ayının son Çarşambası başlanan festival bir hafta sürüyor.