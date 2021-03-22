İspanya Dışişleri Bakanı Laya: AB ile Türkiye’nin bağları onarılmalı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki bağların onarılması gerektiğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Laya yaptığı açıklamada, AB ile Türkiye arasındaki bağların onarılmasını savundu. Laya, "Bu, İspanya'nın birkaç aydır süren muazzam kargaşadan sonra olumlu bir şekilde inşa etmek istediği ilişkidir. Madrid aylar süren anlaşmazlıklardan sonra ‘belki de Türkiye ile olumlu bir gündem dürtüsü arama zamanının geldiğine’ inanıyor” dedi.

Laya, İspanya'nın bu toplantıya umutlu geldiğini ifade ederek, ancak ilişkilerde iyileşme sağlamak için Türkiye'nin açık desteğinin gerekli olacağını belirtti. Bakan Laya, “Bu bakanlar toplantısını güçlü ve tanımlanmış bir Avrupa gündemiyle terk etmeyi umuyoruz" dedi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları 25-26 Mart'ta yapılacak olan toplantı öncesinde bugün bir araya gelerek, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler de dahil birçok konuyu ele aldı. (İHA)



