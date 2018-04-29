İspanya Dışişleri Bakanı: Katalonya'nın bağımsızlığı için referanduma izin verilebilir

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, İspanya'nın gelecekte ülkenin içindeki bölgelere bağımsızlık referandumu yapma izni veren anayasa değişiklikleri yapabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Dastis, bu konunun ülke genelinde referanduma götürülebileceğinin sinyalini verirken, parlamentoda "Katalan halkının bir kısmının taleplerine daha uygun hale getirme ihtimalini incelemek üzere" bir parlamento kurulduğunu açıkladı.

İspanya'nın geri kalanının da anayasa değişikliği yönünde oy vermesi şartını koşan Dastis, sözlerine şöyle devam etti:

"İlgilenilmesi gereken bir siyasi durumla karşı karşıya olduğumuzu kabul ediyoruz fakat her durumda bir karar alınacaksa tüm İspanyalılar tarafından alınmalı."

Çarşamba günü İspanya Anayasa Mahkemesi ise, Katalonya hükümetinin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği referandum sonrası ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadıklarını söyledi. Mahkeme sözcüsü, bağımsızlık ilanının "hükümsüz" ve "Anayasa'ya aykırı" olduğunu açıkladı.

Katalonya Özerk Yönetimi hükümetinin görevden alınması sonrası gelen bu hamle, protestolara neden oldu.

Dastis, protestolarda insanların yaralanmasına üzüldüğünü belirtirken polisin orantısız şiddet kullandığı eleştirilerini ise kabul etmediğini söyledi.

Alfonso Dastis, daha önce "şiddet görüntülerinin bir kısmı sahte" ifadelerini kullanmıştı.

Bu adım Katalonya'daki ayrılıkçılara uzatılmış bir zeytin dalına benziyor. İspanya, anayasasını değiştirerek Katalonya'nın bağımsızlığı için resmi bir referandum yapabilmeye olanak sağlayabilir.

Fakat bu referandumun, İspanya'nın tümündeki 47 milyon seçmen tarafından oylanması gerekiyor.

Alfonso Dastis, bu yasal değişikliğin Katalan sorununun gelecek nesillerde çözülmesini kolaylaştırmasını umuyor. Fakat bu, görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont'un savunduğu, Katalanların kendi geleceğine karar vermesi talebinden çok uzak.

İspanyol El Mundo gazetesi, görevden alınan Katalan bakanlar kurulunun bağımsız bir Katalonya'nın bütçesi gibi bazı detayları hazırladığına dair belgeler yayınlandı.

Katalonya'da bugün de bağımsızlık yanlısı grupların eylemleri devam etti. Bütün anayollar ve bazı demiryolları eylemciler tarafından kapatıldı.

Polisin yolları açma çabası sırasında arbede yaşandı.

Barcelona'daki başkanlık sarayı önünde de protestolar devam etti.

Bölgedeki genel grev çağrıları ise, buradaki büyük sendikalar tarafından destek görmedi.

Öte yandan mizah dergisi El Jueves'in editörü hakkında, referandumu engellemek için gönderilen çevik kuvvetin bölgedeki kokain stoğunun tükenmesine yol açtığı iddasına yer veren haberi nedeniyle dava açıldı.