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Dünya

İspanya Dışişleri Bakanı: Belçika Katalan lider Puigdemont'a sığınma hakkı verirse şaşırırım

Katalan lider Carles Puigdemont görevden alınmıştı

31 Ekim 2017 18:07

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Belçika'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alınan Carles Puigdemont'a sığınma hakkı vereceğine inanmadığını söyledi.

Alfonso Dastis, "Bu koşullar altında Puigdemont sığınma hakkı alırsa şaşırtıcı olur" dedi.

Dastis "AB ülkeleri arasında hukukun üstünlüğü prensibine dayalı olarak karşılıklı güven olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

İspanya medyası, görevden alınan Katalan liderin Brüksel'de sığınma davalarına bakan avukat Paul Bekaert ile görüştüğünü yazmıştı.

Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatı

Paul Bekaert, Özdemir Sabancı suikasti zanlısı Fehriye Erdal'ın da avukatlığını yapıyor.

Bekaert, "İspanya hükümetiyle savaşmaya hazır olduğunu" açıkladı.

İspanya'da baş savcı ise Puigdemont ve diğer Katalan liderleri "isyan çıkarmakla" suçladı. Ülkede bu suçtan hüküm giyenler 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

İspanya hükümeti, geçen hafta bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın yönetimini ele almasının ardından bölgedeki kamu kuruluşlarının idaresini devralmaya yönelik hazırlıklara başlamıştı.

Madrid yönetimi cuma günü Katalonya'nın artık özerk bir bölge olmadığını ilan etmiş, Katalan lider Carles Puigdemont'u da görevden aldığını duyurmuştu.

Katalonya Özerk Yönetimi kontrolündeki yaklaşık 150 kurum ve kuruluşun kayyum atamalarıyla Madrid tarafından yönetilmeleri bekleniyor.

 

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