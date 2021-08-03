İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir nakliye uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi

İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot sabah saatlerinde Türkiye'ye geldi. İspanyol yetkililerden yapılan açıklamalarda ülkenin hava kuvvetlerinden Türkiye'deki yangınlarla mücadele için gönderilecek ekibin detayları aktarıldı.

Böylece Avrupa Birliği'nin rescEU programı kapsamında Türkiye'ye gönderilmesi planlanan üç itfaiye uçağı da gelmiş oldu.

Hırvatistan'dan yola çıkan Canadair tipi uçak da Antalya Gazipaşa Havalimanı'na pazartesi günü ulaşmıştı.

Pazar akşamı Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktuğu belirtilmişti.

Uçakların 2019 yılında kurulan ve Avrupa'nın sivil değerlerini korumak amacında olan rescEU programında yer aldığı aktarılmıştı.