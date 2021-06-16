İspanya’dan gazeteci Doğan Tılıç’a liyakat nişanı

İspanyol Haber Ajansı (EFE) Türkiye muhabiri, gazeteci Doğan Tılıç’a, meslekteki üstün başarılarından dolayı İspanya Liyakat Nişanı takdim edildi.

İspanya Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Javier Hergueta Garnica, Liyakat Nişanını 34 yıldır İspanyol Haber Ajansı’nda (EFE) çalışan Doğan Tılıç’a verirken, "Etik, ilkeli gazeteciliği, İspanya ve EFE'ye olan özverili çalışmalarından dolayı ona bu ödülü veriyoruz. Doğan'ın bana göre en önemli özelliği, onun insanlığı" ifadesini kullandı.

İspanya Büyükelçiliği Basın Sözcüsü Gregorio Laso da Tılıç hakkında, "Tılıç ile çalışmaktan çok mutluyuz. O, iyi bilinen bir gazeteci, kendisi basın özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaştı. Çok iyi ve güzel bir kariyere sahip. Aynı zamanda Türkiye’de ve İspanya'daki Malaga Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyor. İspanya'daki gazetecilik öğrencilerinin Türkiye'ye buradaki öğrencilerin de İspanya'ya gitmesine aracılık ediyor" diye konuştu.

“Onur ve sorumluluk”

Doğan Tılıç, Liyakat Nişanı takdiminden sonra Hergueta Garnica'ya, İspanya'ya ve EFE'ye "34 yıldır üzerimde hiçbir baskı hissetmediğim için, hiçbir sansürle karşılaşmadığım için özel bir teşekkür etmek zorundayım. Bir gazeteci için bundan büyük bir lüks olamaz" dedi. İspanya Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törende konuşan Tılıç, özetle şunları söyledi:

"Sayın Büyükelçi, bu şerefin benim gazetecilik kariyerimde yaptıklarımdan dolayı verildiğini söyledi. Bu bir onur ama aynı zamanda bir sorumluluk. Ben bu onuru, bundan sonra gazetecilikte yapmam gerekenler açısından da omuzlarıma yüklenmiş yeni sorumluluklar olarak düşünüyorum. Daha çok çalışmam, çabalamam lazım. Özellikle, Türkiye’de gazeteciliğin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde… 34 yıldır bana yaşattığı bu mesleki özgürlük için ispanyaya ve EFE’ye teşekkür ediyorum."

Tılıç daha önce de İspanya Malaga Üniversitesi VII. Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü (2006) ve EFE Ajansı’nın İspanyol muhabiri İlya Topper ile birlikte XXXIII Cirilo Rodríguez Gazetecilik Ödülüne (2017) değer bulunmuştu.