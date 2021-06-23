İspanya'daki kısmi af kararının ardından tutuklu Katalan siyasetçiler hapisten çıktı

İspanya'da hükûmetin, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan referandum ve bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle 1328 gündür tutuklu bulunan 9 Katalan siyasetçi için aldığı kısmi af kararının ardından, tutuklular hapisten çıktı.

AFP'nin aktardığı habere göre, 1328 gündür tutuklu bulunan bağımsızlık yanlısı 9 Katalan siyasetçi, af kararının ardından hapisten çıktı.

Bakanlar Kurulunda oy birliği ile kabul edilen af kararının ardından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Affedilenlerin fikirlerini değiştirmelerini beklemiyoruz. Zaten bu kişiler hiçbir zaman fikirlerinden dolayı hüküm giymediler." demişti.

Katalonya özerk hükûmet başkanı Pere Aragones ise "Af kararı bizim de tanıdığımız ilk adım olsa da eksik ve yetersiz. Sorunun bir çözümü değil" demişti.