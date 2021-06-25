İspanya'da üveyiklerin avlanması yasaklandı

İspanya'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan üveyikleri avlamaya bir yıllık yasak getirildi. Yaklaşık 1 milyon üveyiğin kurtulması bekleniyor.

Popülasyonları sadece beş yılda yarıya inen üveyiklerin, son 15 yılda batı göç yolu üzerinde yaklaşık 700 bin çifti kayboldu.

Araştırmalar, avlanma durdurulursa Batı Avrupa'daki sayıların yıllık %5'e kadar artabileceğini gösterdi.

Her yıl tahmini 900 bin üveyik kuşunun avlandığı İspanya'da, bölgesel yetkililerin çoğu kuşun avlanmasının yasaklanması konusunda anlaştı.

Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nde tür kurtarma başkanı Dr Andy Evans "Bu, gerçekten olumlu bir adım çünkü İspanya, türlerin göç yolunda kilit bir ülke" dedi.

Fransa, İtalya, Malta ve Portekiz de dahil olmak üzere, ilkbahar ve sonbaharda güney Akdeniz ülkeleri üzerinde uçan üveyikler için bilim insanları, kuşların tüm göç rotasında uygulanacak dört yıllık avlama yasağı önerdi.

Ancak üveyik kuşlarının tek problemi avlanmaları değil. Yabani ot türlerini kontrol eden herbisitler tarafından neredeyse yok edilen kır çiçeklerinin tohumları, üveyiklerin üreme mevsimini kısalttı.