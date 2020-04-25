İspanya'da tribünler 2021'e kadar seyircisiz olacak

İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için önlemler almaya devam ederken, stadyumların 2021 yılına kadar seyircilere kapalı olacağı yönünde karar alındı.

İspanyol basınında yer alan bilgiye göre; hükümet La Liga Derneği Başkanı Javier Tebas’ı, liglerin 2021 yılına kadar seyircisiz oynanacağına dair bilgilendirdi. Bu karar kulüplere de bildirildi.

İspanya’da stadyumların 2021 yılına kadar seyircilere kapalı olması, en üst düzeydeki iki ligde mücadele eden kulüplere büyük ekonomik kayıplar yaşatacak.

Tebas yaptığı açıklamada; kulüplerin kemer sıkması gerektiğini ve ekonomik dengeyi tutturmaları için önlem almaları gerektiğini belirtti.