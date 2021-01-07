İspanya'da toplam Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

İspanya'da Koronavirüs salgınında salı gününden bu yana 42 bin 360 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 904'e yükseldi.

Koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ederken, İspanya'da toplam vaka sayısı 2 milyonu aştı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, salı gününden bu yana 6 bin 498‘i son 24 saatte olmak üzere toplam 42 bin 360 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 24 bin 904'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık, Salı günüden bu yana 245 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 51 bin 675'e ulaştığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Salvador Illa ile Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyonu (CAES) Direktörü Dr. Maria Jose Sierra basın toplantısı düzenledi. Sierra, Koronavirüs'ün bulaşma göstergelerinin risk seviyelerine ulaştığını, bazı özerk bölgelerin kendi kendilerine kısıtlama kararı aldıklarını belirtti. Direktör Sierra, özellikle Noel tatilinin artan enfeksiyonlarda çok önemli rol oynadığını aktardı.

Sağlık Bakanı Salvador Illa ise yaptığı açıklamada, salgının gelişimi konusunda var olan yüksek endişeyi bir kez daha dile getirerek, şu an için bir kilitlenmeye başvurmanın gerekli olduğu iddiasını ise reddetti. Illa, İspanya'nın önümüzdeki 7 veya 10 gün içinde Moderna'nın aşısını almaya başlayacağını ve 6 hafta içinde 600 bin dozu bulacağını açıkladı. (İHA)