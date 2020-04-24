İspanya'da son bir ayın en düşük günlük Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi

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İspanya'da son bir ayın en düşük günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19)kaynaklı ölüm sayısı kaydedildi. İspanya'da son 24 saat içinde 367 kişinin yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

ABD'den sonra dünyada en fazla Koronavirüs vakasının ve can kaybının olduğu ülke olan İspanya'da bir ayın en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi. 24 saat içinde 367 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 22 bin 157 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 219 bin 764 olarak kaydedildi. İspanya'da hükûmet 8 Mayıs'a kadar uzatılan sokağa çıkma yasağından sonra normal hayata aşamalı dönüş için plan yapmaya başladı.