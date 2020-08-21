İspanya'da son 3 gündür yeni vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

İspanya’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 650 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 386 bin 54’e yükseldi. Ülkede son 3 gündür vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saate 3 bin 650 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 386 bin 54’e yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeni ile 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 28 bin 838’e ulaştığını açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 658 kişinin hastanelerden taburcu olduğunu fakat 765 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını duyurdu. Ülkede vaka sayısı bakımında ilk sırada bin 119 vaka ile başkent Madrid yer alırken, ikinci sırada 685 vaka ile Bask, üçüncü sırada 342 vaka ile Aragon, ardından sırası ile 303 vaka ile Endülüs ve 182 vaka ile Galiçya geliyor.

Bakanlık, Koronavirüs salgının etkisinin arttığı uyarısında bulunarak, son 2 haftada 100 bin kişide 149 vaka tespit edildiğini aktardı. Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda İspanya’da okulların yeniden açılması ve tatilden dönenlerin işe başlaması ile salgında yeni bir döneme girileceğinden endişe ediyor.



Öte yandan İspanya’da son 3 gündür günlük vaka sayısı 3 binin üzerinden seyrediyor. Ülkede 19 Ağustos’ta 3 bin 715, dün ise 3 bin 349 yeni vaka tespit edilmişti. (İHA)