İspanya'da son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle ölen olmadı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının zirve yaptığı 2 Nisan'da günlük 950 ölü ve 8 binden fazla yeni vaka açıklayan İspanya, bugün itibarıyla ölen olmadığını ve yeni vaka sayısının 71 olduğunu bildirdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 kaynaklı olarak son 24 saatte ölen olmadığını belirterek, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Covid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren bakanlık, son bir haftada 35 kişinin salgından öldüğünü duyurdu.

Bakanlık haftalık ölü sayısını dün 39 olarak açıklamıştı. Ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde son bir haftadır Covid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 71 olduğu, toplam sayının 239 bin 638'e yükseldiği bilgisi verildi.