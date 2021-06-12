İspanya'da sağ, hükümetin Katalan ayrılıkçılara af çıkarma olasılığına karşı birleşti: Madrid'de dünyanın en büyük İspanyol bayrağını açacaklar

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Pazar günü İspanya'nın başkenti Madrid'de bir kez daha binlerce kişi 3 sağcı partinin lideriyle birlikte sokağa çıkıp Sosyalist İşci Partisi liderliğindeki yönetimin Katalan bağımsızlık krizini idare edişini "dünyanın en büyük İspanya bayrağını açarak" protesto edecek.

Ülkedeki sağcı partiler Başbakan Pedro Sanchez'in 2 sene önce bağımsızlık ilan etme girişiminde bulunan 12 Katalan lidere af çıkarmayı gündeme almasına öfkeli durumda.

Katalan liderlerin affına muahlefetin tabanının da büyük bir bölümü karşı çıkıyor.

PP lideri Pablo Casado'nun çağrısı doğrultusunda salı günü Plaza de Colón'da yapılacak protestolara büyük katılım olması bekleniyor.