İspanya'da polis üniversite basıp, aranan rapçiyi tutukladı

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İspanya'da polis, bir üniversiteyi basıp kendini binanın içine kitleyen ve hakkında tutuklama kararı bulunan rapçiyi tutukladı.

Pablo Hasél isimli rapçi 2018 yılında "terörizmi övme" ve "şarkı sözleriyle kraliyet ailesine hakaret etmekten" suçlu bulunmuştu. Hasél pazartesi günü bir grup destekçisiyle beraber Lleida'daki bir üniversiteye sığınmıştı. Hasél'a 9 aylık hapis cezasını çekmek üzere teslim olması için geçen cumaya kadar süre tanınmıştı.

Onlarca polis, pazartesi günü üniversiteyi basarak Hasél'i tutukladı.

Hasél, şarkı sözlerinde mahkemeleri Nazilerle kıyaslamış ve eski Kral Juan Carlos I'i mafya babasına benzetmişti. 200'den fazla sanatçı Hasél'in serbest bırakılması için dilekçe imzaladı.