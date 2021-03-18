İspanya'da ötenazi yasallaştı

İktidardaki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından önerilen ötenazi tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi. Tasarı için 202 'Evet', 141 'Hayır', 2 de çekimser oy kullanıldı.

İspanya'nın gelecek 3 ay içerisinde yürürlüğe girecek ötenazi yasası, 'iyileşme şansı olmayan, sürekli acı çeken, ciddi ve kronik hastalığı olan' kişilerin yaşamlarını sona erdirmek için bir doktordan yardım talep etmelerine izin veriyor. Yasadan faydalanmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor.

Muhalefet karşı çıktı

Yasaya, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox Partisi karşı çıktı. Vox Partisi'nden milletvekili Lourdes Mendez, "Tedavi yerine ölümü seçtiniz" dedi.

Ötenazi şimdiye kadar Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da yasallaşmıştı. İspanya, bu hakkı yürürlüğe koyan 4. Avrupa ülkesi oldu.