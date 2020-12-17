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Dünya

İspanya'da ötanazi yasallaşıyor

Yasanın, 2021 yılının ilkbaharında yürürlüğe girmesi öngörülüyor

17 Aralık 2020 20:04

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle meclise getirilen ötanazi yasası kabul edildi.

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