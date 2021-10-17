İspanya'da ödül kazanan gerilim romanı yazarı kadının mahlas kullanan üç erkek yazar olduğu ortaya çıktı

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İspanya’da ünlü gerilim romanları yazarı “Carmen Mola”nın mahlas kullanan üç erkek yazar olduğu ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İspanya’da “Carmen Mola” isimli yazarın çıkardığı suç-gerilim romanlarından biri, Planeta edebiyat ödülünü kazandı. Ödülü almak üzere törene katılan üç yazarın, “Carmen Mola” mahlasını kullanarak ortak kitap çıkaran üç erkek yazar olduğu anlaşıldı.

Agustin Martinez, Jorge Diaz ve Antonio Mercero isimli üç yazarın daha önce kendi isimleriyle senaryo ve romanları olduğu, daha sonra bir araya gelerek “Carmen Mola” ismiyle romanlar yazdıkları anlaşıldı.

Üç erkek yazar, romanlarının daha çok satması için “bir kadın isminin arkasına saklandıkları” yönündeki eleştirileri reddederek “Bir kadının arkasına saklanmadık, bir ismin arkasına saklandık” dedi. El Pais gazetesine konuşan Mercero “Bir kadın isminin erkekten daha çok satıp satmayacağını bilmiyorum” dedi.

Yazarlar, üç yıl önce İspanya basınına “Carmen Mola”yı 40’lı yaşlarında üç çocuk sahibi bir öğretmen olarak tanıtmıştı.

İspanyol feminist, yazar ve aktivist Beatriz Gimeno, yazarlara tepki gösteren şöyle söyledi: “Yalnızca bir kadın adını kullanmaları değil, bu şekilde mülakatlar vererek yıllar geçirmeleri. Sadece isim değil, okur ve gazetecileri etkilemek için bir sahte profil yaratmışlar. Sahtekarlık” dedi.