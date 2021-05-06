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Dünya

İspanya'da muhafazakar partiye kaybeden solcu Podemos lideri Pablo Iglesias, siyaseti bıraktı

06 Mayıs 2021 00:00

İspanya'da aşırı solcu Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias, Madrid'de yapılan erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) kazanmasının ardından siyaseti bıraktığını açıkladı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Halk Partisi, Madrid özerk yönetiminde geçtiğimiz gün yapılan seçimleri ezici bir üstünlükle kazanarak iki yıl önce yapılan seçime oranla milletvekili sayısını 35 artırıp, 65'e çıkardı.

"Aşırı sağı durdurma" hedefiyle partisinin Madrid seçimlerinde başkan adayı olan İglesias ise sağ parti karşısında aldıkları yenilgi sonrasında kameraların karşısına geçerek, "Tüm siyasi yetkilerimden istifa edip, siyaseti bırakıyorum" dedi.

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