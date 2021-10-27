T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'da mahkeme, ayrılan çiftin köpeklerinin ortak velayetini almasına karar verdi

Mahkeme çiftin Panda isimli köpeğin bakımından ortak derecede sorumlu olduğuna karar verdi

27 Ekim 2021 13:35

İspanya’da bir yargıç, ayrıldıktan sonra köpeğin kiminle kalacağı meselesini mahkemeye taşıyan çifte ortak velayet kararı verdi.

BBC’de yer alan habere göre, Madrid’deki mahkeme çiftin Panda isimli köpeğin bakımından ortak derecede sorumlu olduğuna karar verdi.

Anlaşmazlığı mahkemeye taşıyan avukat, kararın “öncü” nitelik taşıdığını söyledi.

İspanya’da hayvanların “obje” statüsünden çıkıp canlı varlıklar olarak tanımlanması için bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Böylece çiftlerin ayrıllık sonrası hayvanların ortak velayetini alması kolaylaşacak.

Panda, ayrılan çiftte birer ay arayla kalacak.

köpekispanyavelayetortak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24