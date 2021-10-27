İspanya'da mahkeme, ayrılan çiftin köpeklerinin ortak velayetini almasına karar verdi

İspanya’da bir yargıç, ayrıldıktan sonra köpeğin kiminle kalacağı meselesini mahkemeye taşıyan çifte ortak velayet kararı verdi.

BBC’de yer alan habere göre, Madrid’deki mahkeme çiftin Panda isimli köpeğin bakımından ortak derecede sorumlu olduğuna karar verdi.

Anlaşmazlığı mahkemeye taşıyan avukat, kararın “öncü” nitelik taşıdığını söyledi.

İspanya’da hayvanların “obje” statüsünden çıkıp canlı varlıklar olarak tanımlanması için bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Böylece çiftlerin ayrıllık sonrası hayvanların ortak velayetini alması kolaylaşacak.

Panda, ayrılan çiftte birer ay arayla kalacak.