İspanya'da Koronavirüs kısıtlaması ilk fabrika ve inşaat işçileri için kalkacak

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İspanya, ülkede iki haftalık ekonomik aktivitenin durması kararının ardından zorunlu olmayan işletmeler için de kısıtlamaları azaltıyor. Kısıtlamalarda ilk hafifleme fabrika ve inşaat sektörleri için geldi. Hükûmet metro ve tren istasyonlarında maske dağıtılarak işe gidenler için önlemler düzenlemeye başladı.

ABD'den sonra en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya'da fabrika ve inşaat çalışanları gelecek hafta işlerine dönmeye başlayacak. Öte yandan zorunlu olmayan mağazaların çoğu ve şirketler kapalı kalmaya devam edecek.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, ülke genelinde 14 Mart'ta alınan karantina kısıtlamalarının devam ettiğini ancak hafiflemeye başladığını söyledi. Kısıtlamaların şu anda 26 Nisan'a kadar süreceğini hatırlatan Illa, "İşe dönmeye izin verilen işletmeler çalışmaya başlayabilir" dedi.

İspanya'da Perşembe ve Cuma günleri arasında 605 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı bir gün önce 638 olarak kaydedilmişti. İspanya'da bugün itibariyle yeni vaka artışı yüzde 3 olarak belirlendi. Ülkede şu anda kayıtlı 157 binden fazla Covid-19 vakası bulunuyor.