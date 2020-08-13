T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya'da ikinci dalga endişesi; Galiçya'da kamusal alanda sigara içmek yasaklandı

13 Ağustos 2020 16:10

İspanya'nın Galiçya bölgesindeki yerel hükümet, sosyal mesafenin uygulanamayacağı sokaklar ve kamusal alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Diğer bölgelerin de benzer kurallar getirmesi bekleniyor.

Uzmanlar, 827 aktif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının bulunduğu bölgede salgının hızının yavaşlatılması için böylesi bir yasağı destekliyordu.

El Pais'e konuşan hükümetin bilim danışmanı Alberto Fernandez Villar, "Sigara içenlerin bunu beğenmeyeceğini biliyoruz ama inanın, çok sıra dışı bir dönemdeyiz" dedi.

İspanya'da Koronavirüs vakaları son dönemde artmaya başlamış, ağustos ayı başından beri günde binin üzerinde yeni vaka tespit edilmişti.

ETİKETLER

İspanyaİspanya KoronavirüsKoronavirüsGaliçyaGaliçya Koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24