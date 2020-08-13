İspanya'da ikinci dalga endişesi; Galiçya'da kamusal alanda sigara içmek yasaklandı

İspanya'nın Galiçya bölgesindeki yerel hükümet, sosyal mesafenin uygulanamayacağı sokaklar ve kamusal alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Diğer bölgelerin de benzer kurallar getirmesi bekleniyor.

Uzmanlar, 827 aktif yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının bulunduğu bölgede salgının hızının yavaşlatılması için böylesi bir yasağı destekliyordu.

El Pais'e konuşan hükümetin bilim danışmanı Alberto Fernandez Villar, "Sigara içenlerin bunu beğenmeyeceğini biliyoruz ama inanın, çok sıra dışı bir dönemdeyiz" dedi.

İspanya'da Koronavirüs vakaları son dönemde artmaya başlamış, ağustos ayı başından beri günde binin üzerinde yeni vaka tespit edilmişti.