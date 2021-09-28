İspanya'da hükümet, yanardağdaki patlamalar nedeniyle La Palma Adası'nı "felaket bölgesi" ilan etti

İspanya'da hükümet, Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Palma'yı Cumbre Vieja Yanardağında 19 Eylül'den bu yana süren patlamalar nedeniyle "felaket bölgesi" ilan etti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor. İspanya hükümeti, volkanik patlamalarla sarsılan La Palma'yı felaket bölgesi ilan etti. Böylece adaya yönelik acil durum sübvansiyonlarının ve diğer destek paketlerinin önü açıldı.

Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlanacak yardım kapsamında ilk etapta 10.5 milyon Euroluk yardım paketinin onaylandığını, 5 milyon Euro'sunun ev satın alınmasında, geri kalanının ise mobilya ve temel ev eşyalarının alınmasında kullanılacağını bildirdi.

Lavlar denize bin metre uzaklıkta

Yanardağdan akan lav, 19 Eylül'den bu yana yanardağın batı tarafından denize doğru yavaşça ilerlerken 589 evi, muz tarlalarını ve 21 kilometrelik yolu yok etti. Lavlar kıyıya bin metre uzaklıkta bulunurken, sahil kesimindeki yüzlerce insan lavların denize ulaşması ve zehirli gaz salınımı beklentisiyle endişeli. Adada yanardağdaki ilk patlamadan bu yana yaklaşık 6 bin kişi de evlerinden tahliye edilmişti.

TIKLAYIN - La Palma’daki Cumbre Vieja Yanardağı yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı