Hakkında yakalama kararı olan Katalan lider Puigdemont, AP'de ilk oturuma katıldı

İspanya'da hakkında yakalama kararı bulunan Katalan lider Carles Puigdemont, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olarak Fransa'nın Strazburg kentinde ilk oturumuna katıldı.
Euronews'in haberine göre, pazartesi günü öğleden sonra parlamentoya ulaşan Puigdemont'u, bina önünde yüzlerce Katalan bayraklı destekçisi "Puigdemont başkan!" tezahüratıyla karşıladı.
Puigdemont'un geldikten sonraki ilk talebi, AP'ye seçilen eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'in cezaevinden derhal çıkarılması oldu. Puigdemont, İspanya'da tutuklu yargılanan Junqueras hakkında "Burada bizimle olmalı. Aynı haklara sahip" şeklinde konuştu.
Katalonya özerk yönetimindeki bağımsızlık yanlısı referandum sonrası Belçika'ya sığınan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Puigdemont, parlamento üyesi seçilerek Katalonya'nın bağımsızlık mücadelesini AP'ye taşıdı.