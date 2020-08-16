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Koronavirüs

İspanya'da göstericiler Covid-19 önlemlerini maske takmayarak protesto etti

16 Ağustos 2020 23:46

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip Koronavirüs salgınının "uydurma" olduğunu öne süren grubun organize ettiği gösteriye katılanlar, maske takmadı ve sosyal mesafe kuralına uymadı.

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