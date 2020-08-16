İspanya'da göstericiler Covid-19 önlemlerini maske takmayarak protesto etti

Covid-19 salgınının "siyasetçiler ve basın tarafından ortaya atıldığını ve uydurma" olduğunu savunan göstericiler, "Suçlu değiliz, nefes almak istiyoruz", "Özgürlük", "Testler sahte, pozitifler sahte", "Televizyonlar manipüle ediyor" yazılı dövizler taşıdı.
İspanyolların esas sorununun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu savunan göstericiler, "Covid-19 önlemleri kaldırılarak ekonominin önünün açılmasını" istedi.
Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan verilere göre; İspanya'da 358 bin 843 vaka, 28 bin 617 can kaybı var. Son iki haftadır hızla artan yeni vaka sayıları, verilen son rakamlarda günde 3 bini buluyordu.