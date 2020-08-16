İspanya'da göstericiler Covid-19 önlemlerini maske takmayarak protesto etti

Covid-19 salgınının "siyasetçiler ve basın tarafından ortaya atıldığını ve uydurma" olduğunu savunan göstericiler, "Suçlu değiliz, nefes almak istiyoruz", "Özgürlük", "Testler sahte, pozitifler sahte", "Televizyonlar manipüle ediyor" yazılı dövizler taşıdı.