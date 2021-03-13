İspanya'da ev yapımı 'uyuşturucu denizaltısı'na el konuldu

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İspanya'da ev yapımı bir uyuşturucu denizaltısına el konuldu. Polis, denizaltının 2 ton uyuşturucu taşıma kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

Polis, 9 metrelik aracı geçen ay Malaga'da inşa edilirken Europol'ün yürüttüğü uluslarası bir uyuşturucu operasyonu sırasında keşfetti.

Denizaltının fiberglas ve kontrplaktan yapıldığı, içine de iki tane 200 beygirlik motor yerleştirildiği belirtildi.

İspanya Polisi Baş Komiseri Rafael Pérez, denizaltıya hiç suya inmeden el koyduklarını söyledi. Denizaltının denizde başka bir gemiyle buluşup uyuşturucu yükleneceğini düşündüklerini söyleyen Pérez, "Tıpkı bir buzdağı gibi, tepesi dışında her yeri suyun altında kalıyor" dedi.