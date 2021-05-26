İspanya'da diktatör Franco'ya karşı savaşan, Uluslararası Tugaylar'ın hayattaki son üyesi yaşamını yitirdi

İspanya’da 1936-1939 yılları arasında yaklaşık 500 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşta, diktatör General Francisco Franco’ya karşı farklı ülkelerden gelenlerle oluşturulan Uluslararası Tugaylar’ın hayattaki son üyesi Josep Almudever Mateu, Fransa’da 23 Mayıs’ta 101 yaşındayken hayatını kaybetti.



Uluslararası Tugay Dostları Derneği’nden (AABI) yapılan açıklamada, Almudever Mateu’nun Franco rejimine ait toplama kamplarında kaldığı ve silah arkadaşlarının öldürülmesine tanıklık ettiği belirtildi.

Kamplarda ve hapishanelerde kaldı

Açıklamada, Josep Almudever Mateu’nun 1919 yılında Marsilya’da doğduğu, 1936 yılında henüz 17 yaşındayken İspanyol Cumhuriyetçi Ordusu’na gönüllü olarak katıldığı ve iç savaşta Cumhuriyetçilerle birlikte Teruel’de savaştığı belirtildi. Savaşta aldığı yaraların ardından Uluslararası Tugaylar’a katılan Almudever Mateu, Cumhuriyetçilerin yenilmesiyle Alicante’de esir alındı.

AABI, Almudever Mateu’nun Almendros ve Albatera’da daha sonra da Portaceli, Modelo, Valencia ve Aranjuez’de Franco rejiminin toplama kamplarında ve hapishanelerinde kaldığını ifade etti. O dönemlerde silah arkadaşlarının öldürülmesine de tanıklık ettiğini ifade eden Almudever Mateu, Fransa’da sürgünde yaşamını yitirdi.



AABI Dernek Başkanı Almudena Cros, Almudever Mateu’nun ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşlarda ve hapishanelerde olgunlaşmış güçlü kalbe ve büyük zekâya sahip bir adamdı. İspanyol Cumhuriyeti'nin acımasızca kaderine terk edildiğini söylemekten asla vazgeçmedi" dedi.

İspanya İç Savaşı

17 Temmuz 1936–1 Nisan 1939 tarihleri arasında, demokratik seçimle İkinci İspanyol Cumhuriyeti’ne sadık Cumhuriyetçiler ile General Francisco Franco liderliğinde isyancı bir grup olan Milliyetçiler arasında yaşanmıştır. Savaşı Milliyetçiler kazanmıştır.



Diktatör Franco, 1939 yılından öldüğü yıl 1975’e kadar İspanya’yı yönetmiştir. (DHA)