İspanya'da cezaevi hücresinde ölü bulunan McAfee'nin eşi: O intihara meyilli değildi

T24 Dış Haberler

Vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin eşi, tartışmalı teknoloji devinin "intihara meyilli olmadığını" söyledi.

Janice McAfee, yaşanan "trajediden" ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini isteyen McAfee, "Böyle bir şeyin nasıl yaşanabildiğiyle ilgili cevaplar istiyorum" dedi.

McAfee'nin avukatı, resmi otopsi sonuçlarını beklediklerini ve ailenin bağımsız bir otopsi yapılmasını istediğini de belirtti.

McAfee, "Bu trajediden ona yönelttikleri siyasi motivasyonlu suçlamalar nedeniyle ABD yetkililerini sorumlu tutuyorum. Şimdi benim eşim ölü" dedi.

"Bana son sözleri 'Seni seviyorum ve seni sabah arayacağımdı" diyen Janice, "Asla her şeye böyle son vermezdi, asla kendi canını almazdı" diye konuştu.