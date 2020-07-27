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Dünya

"İspanya'da can kaybı açıklanandan yüzde 60 daha fazla" iddiası

45 bine yakın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olabilir

27 Temmuz 2020 17:23

İspanya'da yayın yapan El Pais gazetesi, bölgesel istatistiklerle birlikte şüpheli ölümleri de hesaba katınca 45 bine yakın kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini yazdı.

Gazete bölgesel istatistiklerle birlikte şüpheli ölümleri de hesaba katınca 45 bine yakın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti.

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İspanya'da virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 28 binin üzerinde.

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