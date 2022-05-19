İspanya’da çalışanlara ayda 5 gün regl izni

İspanya parlamentosu çalışanlara ayda 5 güne kadar regl izni hakkı tanıyan yasal düzenlemeyi onayladı. Böylece menstrual dönemdeki sağlık sorunları nedeniyle çalışanlara izin hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi İspanya oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konuya ilişkin olarak, “Feminizmi ilerletiyoruz. Kadınlar hayatları hakkında özgürce karar verebilmeli” açıklaması yaptı.

New York Times’ın (NYT) haberine göre, yasal düzenleme regl izni almak isteyen çalışanlara ayda beş güne kadar izne ayrılmak için iş yerlerine tıbbi rapor sunma şartı getiriyor.

Yasa kapsamında 16 ve 17 yaşındakilerin kürtaj için ailelerinden izin alma zorunluluğu da kaldırılırken menstrual dönem ürünlerinde KDV’nin de azaltılması planlanıyor.