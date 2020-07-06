İspanya'da antikor araştırması: Nüfusun sadece yüzde 5'i Koronavirüs'e yakalandı

İspanya'da yapılan bir antikor araştırması, nüfusun sadece yüzde 5,2'sinin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını gösterdi. Bu oran, nüfusun önemli bir kesiminin Covid-19'a yakalanması ve iyileşmesi ile oluşan "sürü bağışıklığı"ndan uzak noktada olunduğunu gösteriyor.

Kanda antikor bulunması Covid-19 hastalığına yakalanıldığını ve vücutta virüse karşı bağışıklık oluştuğunu gösteriyor.

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre, İspanya'da son üç ayda 70 bin kişiye test uygulandı ve virüsün yaygınlığı konusunda Mayıs ayında yayınlanan ilk sonuçlardan çok farklı bir veri elde edilmedi.

İspanya Avrupa'da salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen virüsün yaygın olduğu bölgelerde bile nüfusun büyük bir kesiminin Covid-19'a maruz kalmadığı belirtiliyor.

Vaka sayısı 250 bini aştı

İspanya'da toplam vaka sayısı 250 bini, can kaybı ise 28 bini aşmış bulunuyor.

Araştırma ekibinin başında yer alan ve CNN'e konuşan İspanya Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi yöneticisi Marina Pollan, "bazı uzmanlar nüfusun yüzde 60'ında antikor tespit edildiğinde sürü bağışıklığının oluşmuş olacağını belirtse de o rakamın çok uzağındayız" dedi.