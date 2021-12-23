İspanya'da açık alanda maske zorunluluğu geri geliyor

İspanya’da artan Covid-19 vakaları karşısında açık alanda maske zorunluluğunu yeniden yürürlüğe girmesine karar verildi.

BBC’de yer alan habere göre, İspanya’da günlük vaka sayısı 49 bini geçti. Koronavirüs vakalarının artmasıyla altı ay önce kaldırılan açık alanda maske kuralı getirildi.

İspanya’da yeni vakaların yarısının Omicron varyantı olduğu tahmin ediliyor.

Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika tarafında tespit edilmiş çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Varyantın şu ana kadar en hızlı bulaşan varyant olduğu tespit edildi. Öte yandan Britanya ve Güney Afrika’dan ilk bulgular, varyantın daha ağır hastalığa sebep olmayabileceğini gösteriyor.