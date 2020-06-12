İspanya'da 5 gündür Koronavirüs kaynaklı can kaybı yaşanmadı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı art arda 5 gündür yeni ölüm rapor etmeyerek salgından hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136'da bıraktı.

Bakanlık, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Son iki haftadır Covid-19 kaynaklı geçmiş verileri revize eden ve değiştirdiği kriterlerle ölü sayısını haftalık açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüsün şimdiye kadar neden olduğu toplam ölü sayısını son 5 gündür değiştirmedi.

Güncellenen verilerde, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 136'da bırakılarak haftalık ölü sayısının ise 25 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısının son 24 saatte 155 arttığı ve toplamda 243 bin 209'a yükseldiği kaydedildi.