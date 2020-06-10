İspanya'da 3 gündür Koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı

Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, ölü sayısını haftalık veren İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam 27 bin 136 olan ölü sayısını son üç gündür değiştirmedi. Salgınla ilgili haftalık ölü sayısı 40 olarak verildi.

Son 24 saatte 167 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 242 bin 280’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid’de toplam ölü sayısı 8 bin 691, vaka sayısı 69 bin 895'e yükseldi.

İspanya’da, salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal 21 Haziran’a kadar devam edecek.