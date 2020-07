Reuters'ın haberine göre; İspanya’da son yedi günde sadece 39 can kaybı yaşandığı belirtilirken ülkede son 24 saat içinde bir can kaybı yaşandığı aktarıldı. Salgının ilk günlerinde günde binden fazla can kaybı yaşanan ülkede salgının ilk gününden bugüne ülkede toplam 236 bin 769 vaka tespit edildiği bildirildi.

Hükümet yetkilileri, vakalar ve ölümlerin kaydedilişi hakkında uygulanan yeni bir metodun, açıklanan ölüm ve vaka sayılarında değişikliğe neden olabileceği uyarısında da bulundu.