İspanya'da 150 yıl sonra ilk kez bir boz ayı görüntülendi

T24 Dış Haberler

İspanya'nın kuzeybatısının az nüfuslu bir bölgesinde 150 yıl sonra ilk kez bir boz ayı görüldü.

Boz ayı, ülkede 150 yıl sonra ilk kez Galiçya'nın Ourense bölgesindeki Invernadeiro Ulusal Parkı'nda Montaña ou Morte (Dağ ya da Ölüm) filminin çekimi için kurulan kamera tuzakları tarafından görüntülendi.

Bölgede kurtlar, geyikler ve vahşi domuzlar yaşadığı biliniyordu ancak uzun süredir hiç boz ayı görüntülenmemişti.

Filmin prodüksiyonunu yapan Zeitun Flims, ayının 3 ila 5 yaşları arasında olduğunu ifade etti.

Park görevlileri ayının Sierra del Caurel dağlarından geldikten sonra kışı parkta geçirdiğine inandıklarını söyledi