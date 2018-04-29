İspanya: Bir günde 600 göçmen denizde kurtarıldı

İspanya'nın sahil güvenliği, Fas üzerinden ülkeye ulaşmaya çalışan 600 göçmenin son 24 saat içinde denizden kurtarıldığını açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü, İspanya'ya bu yıl ulaşan göçmenlerin sayısının, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 3 kat arttığını açıklamıştı.

Göçmenlerin, aralarında bir jet skinin de bulunduğu 15 deniz aracı ile seyahat ettiği duyuruldu.

Geçiş sırasında tespit edilen grup içinde 35 çocuğun ve bir de bebeğin bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) açıkladığı rakamlara göre, İspanya'ya bu yıl şu ana kadar 11 bin 849 göçmen ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yılın tamamında 13 bin 246'ydı.

Göçmenlerin Fas - İspanya rotasını, güvenli olduğu için tercih ettiği belirtiliyor.

Ancak yetkililere göre, 120'den fazla kişi bu geçiş sırasında hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Joel Millman, İspanya'nın Yunanistan'ı geçmesi olasılığına değinerek, "Eğer gerçekleşirse bu çok büyük bir değişim olur" diye konuştu.

Avrupa'ya bu rotadan ulaşmaya çalışanların çoğu Senegal, Gambiya, Gine ve Fildişi Sahilleri gibi.batı Afrika ülkelerinden geliyor.

Göçmenlerin 12 kilometre uzunluğundaki Cebelitarık Boğazı'ndan geçiş denemelerinde kürekli tekneler dahi kullandığı belirtildi.

Geçen hafta başında sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, İspanya'nın Cadiz kentindeki bir plaja ulaşmayı başaran göçmenler görülüyordu.